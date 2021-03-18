AstraZeneca programı askıda

Yeni tip Coronavirüse karşı kullanılmakta olan AstraZeneca isimli aşının tromboembolik yan etkilerinin görülmesi üzerine Almanya ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri gibi Güney Kıbrıs da aşılama programını askıya aldı.

Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 120 bin kişiye AstraZeneca aşısı yapıldığını, bunlardan 30 bininin ikinci dozu da aldığını ve 112’sinde yan etki görüldüğünü belirtti.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, 18 Mart’a kadar planlanan 7 bin 500 aşı randevusunun, tedbir amaçlı durdurulduğunu, randevuların daha sonra yeniden planlanacağını açıkladı.

Vakaların tırmanışta olduğu bir dönemde aşı programının askıya alınmasının uzmanları kaygılandırdığına dikkat çekildi.

Habere göre Rum Bakanlar Kurulu yaklaşık 2 hafta önce, AB makamlarından onay alması halinde Rusya’nın üretmekte olduğu Sputnik V aşısından tedarik etme kararı aldı. Rum Sözcü Kiriakos Kusios, onay alması halinde 50 bin doz Sputnik V aşısı alacaklarını açıkladı.

Alithia Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün Coronavirüs kaynaklı 1 can kaybı ve 475 yeni vaka açıkladığını, hayatını kaybeden 73 yaşındaki kişi ile toplam can kayıplarının 241’e, toplam vaka sayısının da 40 bin 344’e ulaştığı açıklamasına yer verdi.