‘Hayat çok zorlaştı’

Ömer KADİROĞLU

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar; işsizlik, gelirlerde düşüş, temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamlar, ilaç fiyatlarına yapılan yüzde 20’lik artış vatandaşı isyan ettiriyor. İlaca yapılan zammın Türkiye’deki fiyat hareketliliğinden kaynaklandığı belirtilirken, Diyalog’a konuşan Eczane İşletmecisi Tahir Kıbcak, dövizin yükselmesi nedeniyle yüzde 90 oranında zam yapıldığını, bu artışın KKTC’yi de etkilediğini söyledi.

Kıbcak, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşı ilerlemiş bireylerin sürekli olarak ilaç kullanmak zorunda olduğunu belirtti.

Tahir Kıbcak, “Kronik rahatsızlıklarda kullanılan 300 liralık ilaç 360 TL’ye çıktı. Pandemi nedeniyle bütçeleri sarsılan vatandaşlar bir de zamlı ilaç almak zorunda kalacak” dedi.

Vatandaşlar ise son bir yılda temel ihtiyaç ürünlerine defalarca zam yapıldığını, pandemi nedeniyle bütçelerinin sarsıldığını ve alım güçlerinin düştüğünü belirterek, “Birçok şeyden mahrum kalıyoruz. Sanırım artık hasta olduğumuzda ilaç da alamayacağız. Hayat her geçen gün zorlaşıyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ne dedi…?

İbrahim Tülücü

“Son bir yılda temel ihtiyaç ürünlerine defalarca zam yapıldı. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin fiyatı arttı. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde ilaca yapılan zam halk için çok kötü oldu. Özellikle özel sektörde çalışan insanlar zam nedeniyle zorluk yaşayacaktır. Geçimini sağlayamayan insanlar var. Bu insanlar ilaçlarını nasıl alacak? Bir de sürekli olarak ilaç kullanmak zorunda olan kişiler için daha da zor. Kronik rahatsızlığı bir yakınımın aylık ilaç masrafı 2 bin lirayı buluyor. Zamla beraber gideri daha da artacaktır.”

Günay Yağız

“Her şey zaten aldı başını gidiyor ve ilaçlara da aynı şekilde zam yapıldı. Böylesi bir dönemde ilaçlara zam yapılması doğru olmasa da ada ülkesi olduğumuz ve burada üretim yapılmadığı için ürünler dışarıdan geliyor. Döviz arttıkça gelen ürünler de zamlanıyor. Dışarıdan gelen ürünlerin zamlanmamasını beklemek doğru değildir. Ülkede ekonomi kapalılık nedeniyle darmadağın oldu ve haliyle zamlar da vatandaşı olumsuz yönde etkileyecektir.”

Mehmet Bozkurt

“Pandemi nedeniyle insanlar çalışamıyor, alım güçleri çok düştü. Bu dönemde böyle bir zam insanları daha da zorlayacak. Ülkemizde birçok insan çeşitli rahatsızlık nedeniyle ilaç kullanmak zorunda ve bu artış onları çok daha fazla etkileyecektir.”

Hüseyin Güneysel

“Eczaneden aldığım ve sürekli kullandığım ilaçlarım var. Aylık ilaç giderim 500 TL’dir. İlaçlara yüzde 20 zam yapıldı. Böylece aylık ilaç giderim arttı. Özellikle sağlığın ön planda olduğu böyle bir dönemde yapılan zammı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yetkililerden bu konu ile ilgili çalışma yapmasını bekliyorum.”

Şahin Aşar

“Salgının ekonomik yıkımlara neden olduğu böyle bir dönemde zam yapılması kesinlikle yanlıştır. Halk zaten çalışmadığı için zor günler geçiriyor. Bu konuda yetkililerden çalışma yaparak halk sağlığını özellikle bu dönemde korumalarını bekliyoruz.”

Şerafettin Yavuz

“Daimi olarak kullandığım ilaçlarım var. Aylık ilaç masrafım 200 lirayı buluyor. Şimdi giderim yüzde 20 arttı. Günümüz şartlarında geçimini zor sağlayan vatandaşlar bir de hasta olursa sanırım hiç ilaç alamayacaklar. Yetkililerden bu konuda çalışma yapmasını bekliyoruz.”

Mehmet İhsan Ergil

“Yaşadığım rahatsızlık nedeniyle daimi kullandığım ilaçlarım var. Aylık 200 liradan fazla ilaç giderim vardır. Eczanede satılan ilaçlara yüzde 20 civarında bir zam yapıldı. Bu ülkede zam yapılmayan tek şey fakirin maaşıdır. Denetimsizlik nedeniyle fiyatlar aldı başını gidiyor. Böylesi bir dönemde piyasada ilaç ve diğer şeylere yapılan zam kesinlikle kabul edilemez.”

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 11:19