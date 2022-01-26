Kar bekleniyor

Kuzeyden gelen ve Türkiye’nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok bölgesini etkisi altına alan soğuk hava kütlesi, Kıbrıs’ın her iki kesimini de etkiliyor. KKTC Meteoroloji Dairesi bugün kışın en soğuk gün ve gecesinin yaşanacağını belirtirken, Lefkoşa’da hava sıcaklığı en yüksek 10, en düşük 2 derece olacak.

Lefkoşa’da Perşembe ve Cuma günleri de hava sıcaklığı yine 10 ile 2 derece dolaylarında seyredecek.

Girne bölgesinde ise bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Önümüzdeki 3 gün hava sıcaklığı en yüksek 10, en düşük 5 derece olacak.

En fazla yağış Akıncılar’a düştü

Diğer yandan Meteoroloji Dairesi’nden verilen dün sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ise en fazla yağış metrekare başına 18 kilogram ile Akıncılar’da kaydedildi.

Pile’de 15, Beyarmudu ve Yeşilırmak’ta 14, Dörtyol, DÜÇ ve Esentepe’de 13, Gemikonağı’nda 12, Akdoğan’da 11, Akdeniz, Balıkesir, Gaziveren, Koruçam, Kozanköy ve Lefke’de 10, Alevkaya, Bostancı ve Taşkent’te 9, Taşpınar, Tatlısu, Serdarlı, Kalkanlı, ve Çayönü’nde 8 kilogram yağış ölçüldü.

Trodos’a ilgi büyük

Güney Kıbrıs’ta ise geçen pazartesinden beri etkili olan kar yağışı Trodos, Baf ve birçok köyü beyaza bürüdü.

Trodos dağlarında kar kalındığı 10 santimi geçerken, güneyde yaşayan yerli, yabancı turistler ve Kıbrıslı Türkler bölgeye akın etti. Aileleriyle Trodos’a giden Kıbrıslı Türkler kardan adam yaparak, kartopu oynayarak ve kayak yaparak karın tadını çıkardı. Yoğun kar yağışı ve soğuklardan dolayı Trodos’ta oluşan buz sarkıtları da bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Rum yetkililer Trodos’ta hava sıcaklığının bugün gündüz saatlerinde eksi 4 derece, gece ise eksi 8 dereceye kadar düşeceğini, yoğun kar yağışı görüleceğini bildirdi. Perşembe ve Cuma günleri ise Trodos’ta hava sıcaklığının gündüzleri eksi 3, geceleri eksi 7 derece olacağı kaydedildi.

Baf beyaza büründü

Baf bölgesinde ise dağlık kesimlerde kar yağışı olduğu belirtildi. Panagia, Stato-Agios Fotios ve Asprogia'da kar yağışı sonrası oluşan manzara Trodos’u andırırken, Panagia İlkokulu ve Anaokulu kar yağışı nedeniyle bir gün süreliğine tatil edildi.