Fuzuli Sokak’ta panik yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde tehlike saçan boş evlerden bir tanesi daha yıkıldı. Fuzuli Sokak’ta bulunan boş ev, gece saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle sakinleri endişelenirken, olayın gece yaşanmasından dolayı evin yıkıldığı sokakta birilerinin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Evden taşan molozlar, mahalledeki yolu kapatırken, trafik ve yaya akışı da bir süre sağlamadı. Ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışların etkili olduğu düşünülen çökme olayında herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirdi.

Bu evler ömrünü doldurdu

Lefkoşa Belediyesi ekipleri dün sabah evi güvenlik çemberine alarak, tamamen yıkılmasını sağladı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ekipleri detaylı yıkım öncesi bölgeye giderek, elektrik kesimini sağladı . Evin kullanılmadığı ifade edilirken, sahibinin ise yurt dışında olduğu kaydedildi. Yine Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri benzer eski evlerde yıkılmaların zaman zaman yaşandığına işaret ederek, bunların ömrünü doldurmuş kerpiç evler olduğunu kaydetti.