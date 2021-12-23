Çalışmalarda kullanılacak

Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) 2022'deki çalışmaları için 2,6 milyon Euro ilave katkı sağlayacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, komisyon, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında Kayıp Şahıslar Komitesi’ne destek için yeni bir anlaşma imzaladı.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına 2006 yılından bu yana toplam 33 milyon Euro fon sağladı.