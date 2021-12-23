Kokudan durulmuyor

Karakol Mahallesinde gölet yakınındaki kanalizasyon taştı; lağım suları çevreye yayıldı

Kokudan durulmuyor
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesinde bir hafta önce taşan kanalizasyondan dolayı bölge halkı çileden çıktı.
Lağım suları çevreye yayılırken, etrafa yayılan kötü koku bölge sakinlerine zor günler yaşatıyor. 

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Diyalog muhabirine konuşan bölge sakinleri, kanalizasyon atıklarının gölete döküldüğünü ifade ederek, bu nedenle kapaklardan taşmaya başladığını söyledi. 
Son bir haftadır kötü kokuyla boğuşmak zorunda olduklarını dile getiren sakinleri, “Sokağa çıkamaz oldu. Sağlımız da tehlikede. Bir an önce bu sorun çözülmelidir” dedi. 
Gazimağusa Belediyesi yetkililerinden verilen bilgide ise konunun bilgilerine yeni geldiği ve sorunun en kısa zaman içerisinde giderileceği belirtildi.  

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