Polise de kafa tuttu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Cenk Dündaran’ın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Elde edilen bilgilere göre; zanlı park halindeki aracın içerisinde kız arkadaşını darp ederken, polise ihbar yapıldı. Olay yerine giden polis, zanlıyı gözaltına almak istedi.

Ancak zanlı polise zorluk çıkardığı için makul güç kullanılarak, gözaltına alındı. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülen Dündaran’ın üzerinde yapılan aramada 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alındığı için sinirlenen zanlı karakolda olay çıkardı; kafasını masaya vurdu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

İhbar üzerine yakalandı



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, 21 Aralık 2021 tarihinde, Adli Şube Amirliği’ne, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Asil Tower isimli binanın park alanında, bir erkek şahsın, araç içerisinde bir kadını darp ettiği yönünde ihbar geldiğini ve bölgeye gidildiğini anlattı.Polis, zanlının, uygunsuz tavır ve hareketler sergilerken suçüstü tespit edildiğini ancak ekiplere direnmesi üzerine makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti.Zanlının, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü ve üzerinde yapılan arama sonucunda 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Türe, zanlının, uygunsuz davranışlarına devam ederek, oda içerisinde bulunan tahta masa üzerine kafası ile vurduğunu söyledi. Polis, zanlının, doktor kontrolünden geçirildiğini de ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.