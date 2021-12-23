Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin öncelikli hedeflerinden birinin ülkenin nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamak için gerekli altyapı ile sistemi kurmak olacağını vurguladı.

Açıklamaya göre, planlı bir eğitim sistemi ile doğru yönlendirme olmadığı için gençlerin işsiz kaldığını belirten Özyiğit, "Her alanda olduğu gibi gençlerin bilinçli tercih yapabilmeleri için doğru bir planlama şarttır. Biz bu konuda kararlıyız, doğru bir planlama ile hem daha üretken bir gençlik hem de onlara istihdam alanları yaratacağız" dedi.

TDP milletvekili adayları önceki gün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nı (KTZEO) ziyaret ederek, Genel Koordinatör Hürrem Tulga ile görüştü.

Görüşmede, ülkenin nitelikli teknik eleman ihtiyacı, üretime dayalı ekonomi, özelde sendikal haklar ve iş sağlığı güvenliği konuları konuşuldu.

Özyiğit: Çevre bilinci gelişmeli



Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Yeşil Barış Hareketi’ni ziyaret etti.TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyarette yaptığı konuşmada, tüm politikaların sürdürülebilir çevre bilinci ile düzenleneceğini söyledi.Açıklamaya göre Cemal Özyiğit, iyi ve sağlıklı bir gelecek için sürdürülebilir çevre yapısının önemine vurgu yaparak, TDP’nin adayı, doğayı ve geleceği korumak için tüm politikalarını bu bilinçle şekillendirmekte kararlı olduğunu kaydetti.