Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MEDI Foundation Vakfı’nın direktörü ve üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı vakıf direktörü ve üyelerine teşekkür ederek, sivil toplum örgütlerinin hayatta önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.



Sivil toplum örgütlerinin ne kadar farklı projeler ortaya koyarsa, toplumun ilerlemesi için o kadar büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında edinilen tecrübelerin, KKTC’nin çeşitli sivil toplum örgütü üyeleriyle paylaşılmasının son derece faydalı olduğuna vurgu yaptı.Özellikle toplumun aynası olan gençlere yönelik yapılan çalışmaları takdir ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:“Gençler bizim geleceğimizdir. Kötü alışkanlıkların yayılmasını önlemek adına, gençlerimizi bu alışkanlıklardan uzak tutmak için yapılan çalışmalara Cumhurbaşkanı olarak her zaman destek veriyorum. Sivil toplum örgütleri; gönüllü çalışan, emek veren insanların oluşturduğu topluluklardır. Ne kadar çok gencimize ulaşabilirsek, hep birlikte büyük bir başarıya imza atmış oluruz. KKTC bunu hak eder. KKTC’de çok başarılı ve girişimci bireyler vardır. Bütün bunlar özveri isteyen işlerdir. Siz gençliğe sahip çıkıyorsunuz. Gençlerin yer aldığı projeler ortaya koymanız takdire şayan davranışlardır.”