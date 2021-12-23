İşveren Asgari ücrete tepkili

Ömer KADİROĞLU

Yeni yıla kısa bir süre kala 2022 yılı asgari ücret miktarı belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda hükümet ve işçi tarafı brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL’de anlaştı. İşveren tarafı ise toplantısı masasını terk etti.



Yeni karara göre; KKTC'de asgari ücret 1 Ocak 2022'den itibaren saatlik 40.38TL, günlük 323.07TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık bürüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak uygulanacak. Bu kararla asgari ücret tarihte ilk kez kamudaki en düşük maaşın üzerine çıkmış oldu.

Yaylalı: İşveren tarafı oylamaya katılmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, yasa uyarınca 28 Temmuz, 13 Ağustos, 18 Ağustos ve 15 Eylül’de toplanan komisyon 2021’in ikinci asgari ücretini belirlediğini anımsattı. Yaylalı, toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 4 üyenin katıldığını aktardı. Yapılan toplantıda, tarafların asgari ücretin tespitiyle ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ifade eden Yaylalı, “Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Resmi tarafça 7 bin TL brüt aylık asgari ücret olarak sunulan öneriye devlet tarafı 5 evet, işçi tarafı 5 evet oyu vermiştir. İşveren tarafı ise, oylamaya katılmayarak toplantıdan ayrılmıştır” ifadelerini kullandı. Yaylalı buna göre asgari ücretin 1 Ocak 2022’den itibaren saatlik 40,38 TL, günlük 323,07, TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL olarak uygulanacağını belirtti.

Arhun: Bize değerlendirme fırsatı vermedier

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun ise, hükümetin 6 bin 500 TL rakamıyla masaya oturduğunu söyledi. Ücretlerin artırılması gerektiğinin ifade eden Arhun, asgari ücretin şu an belirlenmesinin sağlıksız olduğunu, asgari ücreti yeni hükümetin belirlemesi gerektiğini söyledi. “Odalarla görüşme yapıp kendi aramızda değerlendirmeler yapmamıza fırsat vermediler ve ısrarla rakamı hemen belirlemek istediler” diyen Arhun, “Çalışan temsilcileri bunu inada ve popülistliğe döndürdü” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 11:24