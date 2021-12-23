Taleplerin çoğu otel ve lokanta

Rum İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) Genel Sekreteri Andreas Matsas, Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuruda bulunan Kıbrıslı Türklerin sayısının 400 civarında olduğunu açıkladı. Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ise Diyalog’a yaptığı açıklamada başvuru sayısının 478’e yükseldiğini, bunlardan 400’ünün Rum tarafına iletildiğini söyledi.

Alithia gazetesi, iş başvurusunda bulunan kişilerin çoğunun otel endüstrisi ve yiyecek-içecek sektöründe çalışmak istediğini belirtti.

Başvuru bilgilerinin, personel bulmak için devletin iş bulma kurumuna müracaat eden işverenlere verildiğini kaydeden gazete, bütün başvuruların “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği sahibi kişiler tarafından yapılmasına dair şartı karşıladığını kaydeden, değerlendirmelerin sürdüğünü vurguladı.



Gazete, kısa bir süre içerisinde işe alımlarla ilgili ilk bilgilerin gelmesinin beklendiğine de işaret etti.Türk-Sen’in başlangıçtaki beklentisiyle ilgili olarak, yapılan başvuruların sayısını yorumlaması istenen Güney Kıbrıs’taki SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas ise açıklamasında “Türk-Sen adına görüş belirtemeyeceğini” ifade ederek, kendi açılarından 8 bin rakamının, Rum kesimindeki iş gücü piyasasındaki beyan edilmiş ihtiyaçları kayda geçirdiğini ifade etti.Bu ihtiyaçları yalnızca Kıbrıslı Türklerle doldurmak gibi bir hedef veya niyetleri olmadığını da yineleyen Matsas, çaba ve önceliklerinin, devletin işsizler listesi aracılığıyla insan kaynağı bulunması olduğunu vurguladı.Matsas, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm yasal vatandaşlarının şöyle ya da böyle kendi başlarına iş arama olanağına sahip olduklarını” dedi. Matsas, “Gelişleri, sendikal açıdan doğru bir yolla, bir organizasyonla olduğu zaman, toplu sözleşmeleri temin ederek ve çalışanları sömürüden koruyarak, kayıt dışı veya yasadışı çalışmanın önlenmesine ilişkin genel çabamıza katkıda bulunabiliriz” şeklinde devam etti.