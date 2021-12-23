Kazıklı tepki

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80'inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin dördüncüsünü dün Başbakanlık önünde gerçekleştirdi.



Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, hastane çalışanları ve tedavi gören hastaların katıldığı eylemde Başbakanlık binası önüne kazık yerleştirildi.Eylemde konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun konuyla ilgileneceğini söylemesine rağmen ilgilenmediğini ileri sürerek, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.