Çeyrek 3 bini aştı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın önceki akşamki konuşması sonrasında ons altın ve gram altında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Çeyrek altın 3 bin 170 TL'yi, yarım altın 6 bin 340 TL'yi aşarken Cumhuriyet altını da 13 bin 42 TL'yi aşarak rekor tazeledi.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı önceki akşam 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesi sonrası dün 2.072 dolar seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Powell, Atlanta’daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi. Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız." dedi. Analistler, piyasaların Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin yorumlarına odaklandığını, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının göz ardı edildiğini belirtti.

