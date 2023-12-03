En karlı yatırım

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta hemen her türlü tüketim maddesi 2023 yılı içerisinde, önceki yıllara oranla ciddi artışlar gördü. Fakat en yüksek artış tuvalet kağıdında oldu. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; 2020 yılında 72 TL olan 32’lik Papia tuvalet kağıdının fiyatı bu yıl 219 liraya yükseldi. Softy marka 32’lik tuvalet kağıdının fiyatı 33 liradan 159’a; aynı miktarda ‘Mare’nin fiyatı 25 TL’den 139’a, Dolca’nin fiyatı 24 TL’den 119’a, 24’lü Belinno’nun fiyatı 18 TL’den 136 liraya yükseldi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, tuvalet kağıdı stoklayanların büyük kazançlar elde ettiğini belirterek “adanın en karlı yatırımı oldu” dedi.

Tuvalet kağıdının her ev için ihtiyaç olduğunu belirterek “mutlaka almak zorundayız. Fakat fiyatlar o kadar hızlı artıyor ki, bunu karşılamakta zorlanıyoruz” diyen vatandaşlar; en uygun fiyatı bulabilmek için bir marketten diğerine koştuklarını söyledi. Vatandaşlar, tuvalet kağıdının yanı sıra mutfakların vazgeçilmesi olan kağıt havlu fiyatlarının da sürekli artmasından yakındı.

Ne dediler?..

Ahmet Azmidolu

“Son zamanlarda en fazla zamlanan ürün tuvalet kâğıdı ancak mecburen alıyoruz çünkü alternatifi yoktur. Sadece tuvalet kağıdı ile değil tüm ürünlerde çok fazla zamlar yapıldı. Bu durum bütçemizi olumsuz etkiliyor. Artan fiyatlar nedeniyle en ucuz olan ürünleri tercih ediyoruz. Bu noktada yetkililerden pek bir beklentimiz yoktur çünkü yapabilseler bu güne kadar yaparlardı.”

Hayriye Nurtunç

“Son zamanlarda tüm ürünler aşırı derecede zamlansa da en fazla zamlanan ürün tuvalet kâğıtlarıdır. İnsanlar hiç bir şey yemeyip tuvalete çıkmamaları lazım. Haftada 24’lü bir paket tuvalet kâğıdı gidiyor çünkü çocuklarımız da vardır. Bu zamlar aile bütçemizi çok etkiliyor. Daha önce daha kaliteli marka tuvalet kâğıtları alırken bugün en ucuzunu alıyoruz. Bu zamlarla ilgili yetkililerden beklentimiz acilen bir çare bulmalarıdır.”

Ruhsal Kemal

“KKTC’de zamlanan ürünlerin başında tuvalet kâğıdı geliyor. Artık bu işe dur diyebilecek birilerinin başa gelmesi gerekiyor. Bu fiyatlarla halka zulüm yapılıyor. Ben haftada 24’lü bir paket kullanıyorum. Herkes bu zamlardan olumsuz etkileniyor hele ki çocuklu aileler çok kötü durumda. Beklentim yetkililerin bu piyasayı ciddi bir şekilde denetlemesidir.”

Bayram Doğu

“Tüm ürünlerde ciddi fiyat artışları var. Süt ürünleri, et ve meyve fiyatları çok yükseldi ayrıca tuvalet kâğıtlarının da çok yükseldiğini görüyoruz. Ayda bir paket 32’lik tuvalet kâğıdı kullanıyoruz. Eskiden alışveriş yaparken kalite ararken şimdilerde fiyatlardan dolayı ucuz olanı almaya çalışarak kaliteden taviz vermeye başladık. Devletten beklentimiz halkın yararına olacak çalışmalar yapmalarıdır.”

Ali Irmak

“Son zamanlarda en fazla zamlanan ürün tuvalet kâğıdı olsa da tüm ürünlerde ciddi artışlar yapıldı. Henüz asgari ücret artmadan bir zam gördük ve bence asgari ücretin artışından sonra bu fiyatlar daha da yükselecektir. Ayda 1 buçuk paket 32’lik tuvalet kağıdı kullanıyoruz. Artan fiyatlar aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Önceden bir yere gideceğimiz zaman hesap kitap yapmadan gidebiliyorduk ancak şimdi gerek bir yere giderken gerekse bir şeyler alırken çok dikkatli hesaplar yapıyoruz. Önceden bir aylık alışverişimizi rahat rahat yapabilirken şimdilerde günü geçirme derdindeyiz. Beklentimiz yetkililerden denetim yapmaları ve piyasayı kontrol altına almalarıdır.”

Hurşit Yalnız

“Ben tuvalet kağıdı artık kullanmıyorum bunun yerine daha ekonomik ve daha hijyenik olduğunu düşündüğüm ıslak mendil kullanıyorum. Islak mendili kendim ailem de tuvalet kaşıdı kullanıyor ve ayda bir paket 24’lük tuvalet kâğıdı 3-4 paket de ıslak mendil kullanıyoruz. Zaruri ürünlerdeki fiyat artışları aile bütçemizi etkiliyor. Eşim de çalışıyor olmasına rağmen alışveriş yaparken zorlanmaya başladık. Eskiden alışveriş yaparken ihtiyacımız olanı alıyorduk şimdi önce fiyata bakıp sonra isteyip istemediğimizi sorgulayarak alıyoruz. Zaruri ihtiyaçları karşılayabilmek için boğazımızdan kesmeye başladık. Ben bu işe çözüm bulacak bir yetkili göremiyorum ve çocuklarıma yüzüm kızararak utanarak “kendinizi kurtarın” demek zorunda kalıyorum.”

Belgin Arzuhan

“Son zamanlarda en fazla zamlanan ürün tuvalet kağıdıdır. Çok pahalı oldu ve hem iş yerine hem de eve almak zorunda kalınca haftada 3-4 paket 32’lik tuvalet kağıdı kullanıyoruz. Bu fiyat artışları aile bütçemizi olumsuz yönde etkiliyor ve ucuz olan yerlerden alışveriş yapıp kampanyaları takip etmeye çalışıyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu zamlara karşı bir çözüm bulmaları ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapmalarıdır. Tüm yetkililer oturup bizim aldığımız maaşla kendileri geçinebilir mi? Diye sorgulasınlar. Bir ev kirası 15 bin lira ve insanlar artık evlerine ekmek götüremez duruma geldi. Hükümetten gözle görülür bir çalışma göremedik, alkışlaya bileceğimiz bir icraatları da yoktur.”