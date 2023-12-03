Malı kim veriyor kimlere satılıyor

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 152 gram hintkeneviri, uyuşturucu geliri olan nakit paralar ve hassas teraziyle ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan Nijerya uyruklu Emeka Wilson ve Prosper Chinedu Okechukwu yeniden mahkemeye çıkarılırken, Harmony Luna Moon Jatto’nun uyuşturucuyla ilgisi olmadığı ancak KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı belirtildi.

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olgular aktarılarak, 7 gün süre talep edildi.

Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde saat 17.50 sıralarında Girne'de Şehit Celal Bekiroğlu Sokak Yaşam 3 Apartmanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada söz konusu adreste tespit edilen Emeka Wilson’ın cebinde 10 ayrı paket halinde 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis, arama esnasında Prosper Chinedu Okechukwu’nun tuvalete uyuşturucu attığının görüldüğünü ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Polis, tuvalet rögarında yapılan aramada 99 gram uyuşturucu bulunduğunu belirtti. Polis memuru, ayrıca zanlı Okechukwu’nun yatak odasında yapılan aramada 11 paket halinde 11 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis, toplam 152 gram ağırlığında uyuşturucunun yanı sıra, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 4 bin 700TL, 65 Sterlin, 65 Euro ve 5 Amerikan Doları nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, Emeka Wilson, Prosper Chinedu Okechukwu ev evde bulunan Harmony Luna Moon Jatto’nun tutuklandığını açıkladı.

Polis, yapılan araştırmalar sonucu Harmony Luna Moon Jatto’nun uyuşturucu ile bağı olmadığını belirlediklerini ancak ülkede ikamet izinsiz kaldığı için başka bir soruşturma kapsamında adli şubeye teslim ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.