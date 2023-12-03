Son 3 yılda yüzde 25 arttı

Sağlık Bakanlığı, ülkemizde 1 Ocak - 30 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan dönemde toplam 45 kişide HIV saptandığını ve bu kişilerin 23’ünün KKTC vatandaşı olduğunu açıklarken, uzmanlar KKTC’de vaka sayısının son üç yılda yüzde 25 arttığını belirledi. Araştırmada, vakaların çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu, büyük çoğunluğunun ise 20 ila 39 yaş aralığında olduğu kaydedildi. Büyük oranda cinsel yollarla bulaşan hastalığın aynı zamanda anneden bebeğe, damardan ilaç kullanımı veya kan nakli ile de yayıldığı açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada Güney Kıbrıs’taki verilere de yer verildi.

Kıbrıs genelinde görülen HIV vakalarını geçmişten günümüze analiz eden uzmanlar, HIV vakalarındaki artış trendinin 40 yıl boyunca devam edeceğini ortaya koydu.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki sağlık bakanlıklarının verileri baz alınarak yapılan çalışma sonucunda; adanın kuzeyinde geçtiğimiz 3 yıla göre ülkedeki HIV vakalarında yüzde 25 artış olduğu belirtilirken, vakaların çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerden oluştuğu saptandı. Çalışmada ayrıca; 2014-2021 yılları arasında KKTC’de görülen en büyük vaka artışının 2020-2021 yılları arasında gerçekleştiğini ortaya koydu. Yürütülen Matematik Modelleme Çalışmasında; 2016-2022 yılları arasında KKTC’de tespit edilen 40 HIV hastasının yüzde 52,5’inin HIV-1'in B alt tipi ile enfekte olduğu saptandı. KKTC’de olduğu gibi Kıbrıs Rum kesiminde saptanan vakalarının büyük bir kısmının da HIV-1 B alt tipine ait olduğu ifade edilirken, A alt tipinin de yaygın olarak görülmeye başlandığı vurgulandı.

Tümü erkek

Sağlık Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada HIV vriüsü tespit edilen KKTC vatandaşlarının tümünün erkek, diğer hastaların ise 8’inin kadın, 14’ünün ise erkek olduğuna dikkat çekmişti.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün, HIV/AIDS konusunda dikkat çekmek ve farkındalığını artırmak amacıyla 1988 yılında 1 Aralık tarihini Dünya AIDS Günü olarak ilan ettiğini hatırlatarak HIV/AIDS hakkında bilgi paylaşmıştı.

Bakanlık, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak, HIV virüsünün dünyada şu ana kadar yaklaşık 40,4 milyon kişinin hayatına mal olduğunu belirtmişti.

HIV nedir?

Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı özetle şöyle:

"HIV (Human Immunodeficiency Virus) nedir? Türkçe’de ‘’İnsan Bağışık Yetmezlik Virüsü’’ vücudun bağışıklık sistemine saldıran bir enfeksiyondur. Bu virüsü taşıyan kişiler “HIV pozitif” olarak tanımlanır. Edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS), bağışıklık sistemini zayıflatmasından hastalığın en ileri aşamasıdır.

HIV nasıl bulaşır? Korunmasız her türlü cinsel temas, müşterek kullanılan enjektörlerle damar içi madde kullanımı ve enfekte kan ve kan ürünlerinin verilmesiyle bulaş olabilmektedir. Ayrıca, anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmektedir. Bunlarla birlikte dövme veya piercing gibi işlemlerde bulaş yaşanabilmektedir.

HIV hangi yollar ile bulaşmaz? HIV enfeksiyonu, HIV pozitif şahıslarla aynı iş ortamında çalışmakla, aynı okula gitmekle, sosyal ilişkilerle, sarılmakla, aynı ortamda bulunmakla, aynı çatal – kaşığı, aynı havuzu, aynı tuvaleti kullanmakla, sivrisinek ısırmasıyla, böcek sokmasıyla ter ile bulaşmaz.”