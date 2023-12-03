Bu kadar cesur

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, İfeanly Alban Amaechi isimli Nijeryalının, kiralık araçla dolaşarak uyuşturucu sattığını öğrenen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı kalmakta olduğu apartmanın önünde yakaladı, tasarrufunda 10 gram hintkeneviri ile 7 bin TL para ele geçirdi. Zanlı dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 1 Aralık’ta saat 09.00 sıralarında, zanlının kalmakta olduğu apartman dairesinde uyuşturucu olduğu ve kullanımındaki kiralık araç ile uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Zanlının, aynı gün 13.25’te kalmakta olduğu apartmanın önüne aracıyla geldiği esnada alıkonulduğunu aktaran polis, araçta yapılan aramada, 2 naylon poşet içerisinde, ayrı ayrı 12 foil kağıdına sarılı 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Polis, zanlının tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL para da bulunduğunu ifade etti. Zanlının suçunu itiraf ettiğini bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.