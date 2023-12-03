Önce Atina ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dubai’de ayaküstü görüşen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, müzakerelerin başlatılması yönündeki beklentiini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi “Önce Atina, Sonra Bakarız” başlığıyla aktardığı haberinde, Hristoduldis’in Erdoğan ile ayaküstü görüşmesinin “kısa ama bilgilendirici” olduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diyaloğun gerekli olduğunu’ söyledi ve Kıbrıs müzakerelerinde ilerleme olması halinde Türkiye-Avrupa ilişkilerinde de ilerleme olacağını iddia etti.

Erdoğan’ın ise müzakere olması gerektiği görüşüne olumlu yaklaştığı “Türkiye-Yunanistan Hükümetler Arası Toplantı için önümüzdeki hafta Atina’ya gideceğim” dediği aktarıldı.

Hristodulidis’in, BM Genel sekreteri Antonio Guterres’le ayaküstü görüşmesinde ise Ay. Demet (Metehan) ara bölgedeki Türk faaliyetlerini şikâyet ettiği belirtildi.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in Guterres’le “Ay. Demet’teki son gelişmeleri görüştüğünü, Genel Sekreter’e, Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi perspektiflerini araştırmak üzere en kısa sürede bir temsilci ataması gerektiğini” ilettiğini söyledi.

Gazete Hristodulidis’in yakın çevresini kaynak göstererek, Genel Sekreter’in Hristodulidis’e gelecek haftaya kadar temsilci meselesini tamamlayacağını ve ilgili açıklamaların yapılacağını söylediğini yazdı, bunun da ilgili açıklamanın, önümüzdeki kısa dönem içerisinde beklenmesi gerektiği anlamına geldiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın 11 Aralık Pazartesi günü yıl sonu münasebetiyle bir resepsiyon vereceği, resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de davet edileceği belirtilen haberde, Hristodulidis’in davete olumlu cevap verdiği, Tatar’ın cevabının da aynı şekilde olmasının beklendiği kaydedildi.