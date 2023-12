‘410 bin civarında’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, ülkede ve yurtdışında yaşayan vatandaşları ile bir bütün olduğunu vurguladı.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının nerede yaşıyorsa yaşasın çok kıymetli olduğunu ifade ederek, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Türk Ajansı-Kıbrıs’a açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği öneme vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da yaptığı bir açıklamada da ifade ettiği 410 bin civarındaki nüfusun, nerede yaşıyorsa yaşasın her birinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Tatar, ülkede sürekli ikamet eden veya vatandaş nüfusa ek olarak her an için KKTC’de yaşam süren çalışma izinliler, ikamet izni ile bulunanlar, öğrenciler, asker aileleri ve işadamı ile turistlerin de nüfus sayısını oluşturduğuna işaret ederek, bu rakamları İstatistik Dairesi’nin güncellediğini söyledi.

Londra’da da on binlerce vatandaşın yaşadığını, ana yurtları KKTC ile bağlarını güçlü bir şekilde sürdürmelerinin de önemli olduğunu işaret eden Tatar, Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunun ülke için büyük bir önem taşıdığını söyledi.

2023’te nüfus arttı

Tatar, KKTC’de sürekli ikamet eden nüfusun İstatistik Kurumu’nun 2022 yılı sonu verilerine göre 399 bin 727 olduğunu, vatandaş nüfusta, 2023 Aralık ayı itibari ile de belli bir düzeyde artış yaşandığı düşüncesiyle, nüfusun tahminen 410 bin düzeyinde olduğunu aktardığını söyledi. Önemli olanın, nerede yaşıyorsa yaşasın tüm vatandaşların bir bütün halinde ülkenin geleceği için birlikte hareket etmesi olduğunu belirten Tatar, Cumhurbaşkanı olarak KKTC’nin temelinde ve geleceğinde kimin katkısı varsa bağları güçlendirecek adımlara önem verdiğini, bu nedenle ülkede ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar yanında, yurtdışında yaşayan ve henüz vatandaş olmayan nesillere de ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Konferans verecek

Bu arada Tatar, Kırgızistan’a gitmek üzere adadan ayrıldı.

Tatar, davet üzerine, Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen Kırgızistan’da Enerji Yatırımları ve İşbirliği Konferansı’na katılacak, onur konuğu olarak açılış konuşmasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan’da bulunduğu süre boyunca Manas Üniversitesi’nde de konferans verecek.

Ercan Havalimanı’ndan saat 17.30 sıralarında ayrılan Tatar’ı Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer bazı yetkililer uğurladı.