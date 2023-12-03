3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 451 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde 3 araç sürücüsü tutuklandı ve 48 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre, toplam 2 bin 254 araç sürücüsünün kontrol edildi.

Denetimlerde sürücülerin 252’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 85’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Asayiş denetimlerinde ise KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre soruşturma devam ediyor.

Alkollü sürücü tutuklandı

Bu arada Ercan-İskele Anayolu’nda alkollü içki tesiri altındayken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Gülay Akalın (K-37) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre; dün gece Akalın, saat 01.00 sıralarında Sınırüstü virajlarında yönetimindeki MD 554 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Sonucunda yaralanan olmayan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

