Çok sert düştü

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi olan Bitcoin'in 41 bin doların üzerine çıkan fiyatı, 32 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Tırmanışı, yeni yılın ilk günlerinde ivme kazanan ve 41 bin 946 dolarlık yeni zirveye tırmanan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD tahvillerindeki hızı artışın da etkisiyle sert düşerek 32 bin dolar düzeyine geriledi.

Bitcoin, gelen yoğun satışlarla 32 bin 361 dolara kadar indikten sonra, tekrar 34 bin dolar bandına çıktı.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 7 birimin değeri yükselirken, ilk 10 birimin arasında yükselen olmadı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 160 milyar dolarlık düşüşle, yeniden 1 trilyon doların altına gerileyerek, 946,97 milyar dolara kadar geriledi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 42 milyar dolarlık artışla 195 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,037 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.7’sini Bitcoin oluşturuyordu.