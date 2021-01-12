Hodri meydan

Cumhuriyet Meclisi'nde 48 milletvekilinin katılımıyla Meclis Başkanlığı için dün iki kez yapılan oylamada UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay yine seçilemedi. İlk turda Canaltay için 23 kabul, 25 de ret oyu verildi. İkinci turda ise kabul oyları 19’a düşerken, ret oyları 27’e yükseldi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın, üye sayısının yarıdan fazlasının ret oyu kullanması nedeniyle seçimin ertelendiğini açıklamasının ardından söz alan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, muhalefet partilerine ‘erken seçim’ çağrısı yaptı.

Canaltay ikinci kez reddedildi

Cumhuriyet Meclisi dün Meclis Başkanını seçmek için bir araya geldi. Önce Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin toplantı yaptı.

Danışma Kurulu’nun sona ermesinin ardından Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Tek adaylı seçimin birinci turunda UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, 23 kabul ve 25 ret oy ile birinci turda yeterli oy alamadı.

Bunun üzerine ikinci tura geçildi. Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur seçimde, Canaltay, 48 milletvekilinden 19 kabul, 27 ret ve 2 çekimser oy aldı.

Oylama sonucunu açıklayan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Canaltay’ın adaylığının ikinci kez reddedildiğini ifade ederek, seçimi ertelediğini ve tekrar Danışma Kurulu’nda değerlendirileceğini söyledi.

Saner kürsüye çıktı, erken seçim önerdi

Başbakan Ersan Saner, seçim ardından söz alarak, ikinci kez 27 oyla ret alındığını kaydetti ve muhalefete erken seçim tarihini belirleme çağrısı yaparak, “Erken seçimi öneriyoruz” dedi.