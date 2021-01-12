UBP kabul CTP ve HP ret

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Taşınmaz Mal Vergisi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi oy çokluğuyla Değişiklik Yasa Tasarısına dönüştürerek, Genel Kurul’a sevk etti.

Yapılan açıklamaya göre Komite toplantısında kararnamaye ilişkin oylamada UBP Grubu milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu milletvekilleri ise ret oyu verdi.

Komite toplantısına davetli olarak; Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni temsilen Birlik Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısında ayrıca Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Erkut Şahali ve DP Milletvekili Serdar Denktaş da yer aldı.

Taşınmaz Mal Vergisi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin genel gerekçesi şöyle:

“Dünya genelinde hızla yayılan Pandemik Coronavirüs (Covid-19) dolayısıyla yaşanan ve/veya yaşanması muhtemel sıkıntılar nedeniyle sürecin etkilerinin azaltılması ve ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde alınabilmesi adına kaynak sağlanması ile yaşanılan ve yaşanılması muhtemel ekonomik problemlerin etkilerinin azaltılarak salgınla mücadelede Devletin önünün açılması hedeflenmektedir.”