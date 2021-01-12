HP iddialı 

Halkın Partisi (HP), hafta sonu Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Girne’de düzenlediği kongrelerle ilçe başkanlarını ve ilçe yönetim kadrolarını yeniledi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Yenal Senin, kongrelerde yaptığı konuşmada partinin beşinci yılını tamamladıklarını ancak pandemi nedeniyle bir kutlama yapamadıklarını, parti olarak yeni bir döneme girdiklerini söyledi.

Senin, 17 Ocak’ta yapacakları kurultayın yeniden yapılanarak yola çıkacakları bir başlangıç olacağını ifade etti.

Girne, Çağatay’a emanet

Girne İlçe Başkanlığı’na aynı ilçeden milletvekili olan Erek Çağatay seçildi.

Çağatay, eski İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu ve yönetim kuruluna, zor günlerde bu görevi üstlenip layıkıyla yerine getirdikleri için teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Daha ileri bir noktaya götürmek için tüm gayretleriyle çalışacaklarını belirten Çağatay, “Halkın Partisi olarak ülkemizdeki kötü gidişe ‘dur’ diyecek iyi yönetim ve değişim anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Özlediğimiz değişimi sağlamak ve yeni bir siyaset anlayışı inşa etmek amacıyla iktidarın ortağı olduk. Bugün ise muhalefet olarak bu amaca ulaşmak için aynı şevk ve kararlılıkla yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güzelyurt İlçe Başkanı seçilen Ramadan Durmazer, Gazimağusa’nın yeni İlçe Başkanı Tolga Özçelik, İskele İlçe Başkanı seçilen isim Hicran Bayraktaroğlu Fırat oldu.

İlçe yönetimleri kimlerden oluşuyor?

Halkın Partisi’nin ilçelerdeki yeni kadrosu şöyle:

“Güzelyurt İlçe Başkanı: Ramadan Durmazer.

Yönetim: Turgut Alas, Safure Deniz, Turgut Ergel, Suna Tip, Salahaddin İskifoğlu, Sebahat Yıldırım, İmam Güçlü, Cem Başeğmez.

Girne İlçe Başkanı: Erek Çağatay.

Yönetim: Derya Hoca, Fahrican Sarıoğlu, Kemal Derin, Nihan Güleryüz, Muhammet Ercan, Aydın Nevzat Erhuy, Erhan Onuralp, Cengiz Karataş.

Mağusa İlçe Başkanı: Tolga Özçelik.

Yönetim: Ali Zararsız, Hande Kanatlı, Tuğçe Davulcuoğlu, Ali Gerçeker, Hüseyin Tabur, Oğuz Akançay, Batur Sağlamer, Ercan Şadan Elçin.

İskele İlçe Başkanı: Hicran Bayraktaroğlu Fırat.

Yönetim: Mustafa Dilmaç, Ersin Şemi, Mustafa Haslıel, Dağan Aydener, Emin Onuş, Sinan Erhan Gece, Havva Elkovan, Yüksel Güzel.”