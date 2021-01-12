Kafa dinamo gibi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da daha önceden tanıdığı kıza “Üzerinde nazar var. Babaannem nazarı bozabilir. Üzerinde sürekli taşıdığın bir eşyayı ver” diyerek kızın altın kolyesini vermesini sağlayıp sirkat eden Uğur İlgün şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı İlgün, “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlı İlgün’ün 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Bir ay sonra uyandı, şikayetçi oldu

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Kol, zanlı Uğur İlgün’ün 2020 yılı Aralık ayı içerisinde dolandırmak kasti ile daha önceden tanıştığı Çağla Güleryüz’e üzerinde nazar olduğunu ve bu nazarı babaannesine bozdurabileceğini söylediğini aktardı. Polis memur Kol, zanlının sürekli taşıdığı eşyasını 3 günlüğüne kendisine vermesi gerektiğini söyleyerek genç Güleryüz’den 22 ayar altın zincir kolyeyi alıp geri vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı. Olayın 10 Ocak 2021 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini belirten Kol, İlgün’ün aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve altın zincir kolyenin arandığını ifade eden Kol, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.