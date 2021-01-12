Kimseye kırgın değilim

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Başkanı adayı Resmiye Canaltay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla oylamanın sonucu değerlendirdi, kimseye kırgın veya kızgın olmadığını belirtti.

Canaltay, yaşanan sürecin tüm UBP’liler tarafından değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kendisi için en büyük mertebenin UBP üyeliği olduğunu ifade eden Canaltay, “Takdir halkımızın ve partlililerindir” dedi. Resmiye Eroğlu Canaltay’ın eşi, Limanlar Dairesi eski müdürü Serdar Canaltay ise dünkü sonuçların ardından Diyalog’a yaptığı açıklamada, tüm partilerin yaşananlardan sorumlu olduğunu söyledi.

Resmiye Canaltay: Çıkarılması gereken dersler var

Meclis Başkanlığı seçiminde ikinci geçerli oyu alamayan Resmiye Canaltay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi grubunun aldığı kararla Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterildim. Seçilmem için de UBP Grubu ile birlikte hükümeti oluşturan partilerin ve destek vereceğini söyleyen bağımsız milletvekili arkadaşların katkısı yeterliydi.

Yaşanan tüm süreçler, toplumun ve partililerimizin gözü önünde cereyan etti. Bu sürede hiç açıklama yapmadım ve partimin bir bütün olarak desteğini bekledim. Kimseyi eleştirmediğim gibi, kimseyle de bir husumet yaşamadım.

Yaşanan süreç, sadece şahsımın değil, tüm UBP'lilerin değerlendirmesi gereken bir süreçtir. Çıkarılması gereken dersler elbette vardır.

Seçimler yaşanır, biter, Ulusal Birlik Partisi esastır. Bir UBP neferi olarak, hangi görev verilirse verilirsin, her şeyden önce UBP sevdalısı olarak partime hizmet etmeyi sürdüreceğim. Benim için en büyük mertebe UBP üyeliğidir. Yaşanan süreçte kimseye kırgın ya da kızgın değilim. Takdir halkımızın ve partililerinindir.”

Serdar Canaltay: Tüm partiler sorumludur

Resmiye Eroğlu Canaltay’ın eşi, Limanlar Dairesi eski müdürü Serdar Canaltay, dünkü sonuçların ardından yaptığı açıklamada, tüm partilerin yaşananlardan sorumlu olduğunu söyledi.

Canaltay kısa açıklamasında şöyle dedi:

“Memlekette pandemi ve ekonomik krizin son safhada olduğu bir ortamda UBP İçerisinde sorun olabilir erken seçimde gündeme gelebilir de. Seçim yasası değişmeden nasıl bir seçim olacak?. Bu sorunların nasıl çözülebileceğini hiç anlamış değilim.

Bu memleketi belirsizliğe sürükleyen UBP Partisi demiş olsalar bile en az onlar kadar suçlu olan CTP Patisi ve HP dir.. Bu memleketi bu kadar sıkıntının yaşandığı bir ortamda belirsizliğe sürükleyen mecliste bulunan tüm partiler ve temsilcileri milletvekilleridir.

Bunun hesabını halka verme mecburiyetleri vardır. Yapılan yanlışlıkları düzeltmek için yapılacak muhalefetin hiçbir anlamı olmayacaktır. Çözülebilecek sorunu bile çözmeyenlerin konuşmaya bence hakları yoktur. Meclisteki tüm partiler halk nezdinde suçludur.”