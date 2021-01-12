Kuzeyde 21, güneyde 288 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 21, Güney Kıbrıs’ta ise 288 yeni vaka tespit edildi; 5 kişi daha hayatını kaybetti. Güneyde 205 Coronavirüs hastasından 58’inin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kuzeyde ise dün 23 kişi taburcu edildi.

Türkiye'de de son 24 saatte 180 bin 303 Covid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün toplam 2 bin 868 test yapıldığını, 20'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli ayrıca 23 kişinin de taburcu edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan birinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 12’sinin Lefkoşa, 5’inin Girne, 3’ünün Mağusa, 1’inin de Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti. 11 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Yapılan toplam test sayısı 354.618, toplam vaka sayısı 1800, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1539, tedavisi devam eden vaka sayısı 251, pandemi merkezindeki hasta sayısı 48, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 202, toplam kaybedilen hasta sayısı 10, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.

Güneyde 288 yeni vaka saptandı

Güney Kıbrıs’ta dün Coronavirüsten 5 can kaybı daha oldu, 288 de yeni vaka saptandı.

Son 24 saatte yapılan 12 bin 842 testten 288’i pozitif çıktı.

Hayatını kaybedenlerden 4’ünün erkek ve ikisinin yaşının 89, birinin 77, diğerinin de 70 olduğu belirtilirken ölenler arasında 82 yaşında bir de kadın bulunuyor. Yaşamını yitirenlerin başka sağlık sorunları da olduğu kaydedildi.

Güneyde halen hastanelerde tedavi gören 205 Coronavirüs hastasından 58’inin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Türkiye'de 174 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Covid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 783 oldu, 10 bin 301 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.