Çözüm yolları tartışıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Serhatköy ve Kumköy su pompalama istasyonlarında incelemede bulundu.

Verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, buradaki incelemenin ardından Akçay’da Aydın Zeytinyağı Fabrikası’nı ziyaret ederek, bölgedeki bazı muhtarlarla görüştü.

Bakan Oğuz, bölgedeki ve zeytin sektöründeki sorunları hakkında bilgi alarak, sektördeki yasal mevzuatla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

TÜK’ün 6 deposu doldu

Öte yandan Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 6 deposu dolduğundan zahire alımlarına İskele, Lefkoşa, Haspolat ve Gazimağusa Liman şubesinde devam edilecek.

Tarım Bakanlığı, zahire üreticilerinin teslimde sıkıntı yaşamaması için İskele ve Lefkoşa silo depolarında arpa, Haspolat şubesinde arpa, sert buğday, yumuşak buğday ve tritikale, Gazimağusa Liman şubesinde sert ve yumuşak buğday alımlarının devam ettiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, TÜK depolarından Kumyalı, Akdoğan Tohum Temizleme, Holly Grains, Güzelyurt, Mağusa No: 4 ve Akdoğan’ın bugün itibarıyla dolduğu; buralarda tohumluk materyali arpa, sert ve yumuşak buğday alımı yapılamayacağı belirtildi.

