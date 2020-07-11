Darp edip, burnunu ve dişini kırdı

Suna ERDEN

Girne'de trafikte tartıştığı Adem Burak Bay’a önce hakaretler yağdıran, ardından yumruklayarak burnunu ve dişini kıran ve olay anından alkollü olduğu belirtilen Vedat Ergel hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ‘adam kaçırma’ meselesinden dolayı askıda davası olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Temmuz 2020 tarihinde saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda alkollü olan Vedat Ergel'in trafik yüzünden Adem Burak Bay ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının Bay’a, “Ne bakıyorsun” deyip, hakaretler yağdırdığını belirtti. Polis memuru, zanlının daha sonra Bay’ın yüzüne yumruk attığını, burnunu ve üst dişini kırdığını ifade etti.

Polis, Adem Burak Bay'ın Girne Akçiçek Hastanesi’nde muayeneye götürüldüğünü, zanlının ise aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Şikayeti geri çekti

Polis, zanlının 7 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde “Alkollüydüm, yaptım bir hata" beyanında bulunduğunu belirtti. Polis, Bay'ın zanlının kendisinden özür dileyip aralarında anlaştıklarını söylediğini ve şikâyetini geri çektiğini açıkladı.

Polis, zanlı hakkında ‘adam kaçırma’ meselesinden dolayı askıda davası olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, zanlıyı 20 gün süre ile cezaevinde beklemesine emir verdi.