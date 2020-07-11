Kayalıklara çarptı boynu kırıldı

Onur ULAĞ

Denize girmek isteyen 22 yaşındaki Sait Arslan, suya atlarken kafasını kayalıklara çarpıp ağır yaralandı. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Sait Arslan, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sait Arslan’ın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir otelin plajında meydana geldi.

Yüzmek için denize atlayan Arslan kafasını kayalıklara çarptı. Denizde kendisinden geçen Arslan’ı çevrede bulunan vatandaşlar sudan çıkardı. Arslan olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Arslan, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Arslan’ın boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Sait Arslan’ın adaya çalışma maksadıyla Türkiye’den geldiği öğrenildi.