Satışlar dibe vurdu

Ömer KADİROĞLU

Yerli halkın yanı sıra turistlerin uğrak yeri olan Başkent Lefkoşa’nın tarihi Belediye Pazarı (Bandabuliya) 1932 yılından bu yana en kötü günlerini yaşıyor. Diyalog’a konuşan esnaf, özellikle Coronavirüs salgını sonrasında satışların dibe vurduğunu söylüyor.

“Zor günler geçiriyoruz ve yetkililerin bir çare bulmasını istiyoruz” diyen Bandabulya esnafı, Lokmacı sınır kapısının hala kapalı olmasının kendilerine büyük zararlar verdiğini belirtiyor. Esnaf “Bir ülkede turist olmazsa satış da olmaz, para da kazanılmaz” diyor.

Esnaf ne dedi?

Bekire Tatarlar

“Tarihi Bandabuliya’da son yılların en kötü günleri yaşanıyor. Sadece burada değil ülke genelindeki esnafın durumu hiç iç açıcı değil. Salgın öncesinde işler eskisi gibi olmasa da biraz iş yapıyorduk. Ancak Coronavirüs nedeniyle işler tamamen dibe vurdu. Gıda işiyle uğraştığımız için biraz da olsa iş yapıyoruz ancak genel olarak durum çok kötü. Bu durum böyle devam ederse birçok esnaf kepenk kapatacak. Bu durumun ne zaman normale döneceğini bilmiyorum .”

Ekram Tayfur

“Bandabuliya’da iş yok. Burada esnaf olarak biz bize oturup gün geçiriyoruz. Coronavirüs’ten önce en azından günlük masraflarımızı olsun karşılıyorduk ancak şimdilerde dükkânlarımızı siftahsız kapatıyoruz. Bu iş ne zaman ki hastalık bitti diyecekler ve insanlar rahat bir nefes alır o zamana kadar devam eder. Bu yılı ben gözden çıkardım. Cepten yemeye devam edeceğiz. Ümidimiz 2021 yılında işlerin normale döneceği yönündedir. Kimseye muhtaç olmayacak, borçlarımızı ödeyecek kadar kazanabilelim yeter.”

Esra İkincisoy

“Bandabuliya’da işler tamamen durmuştur. Kapıların kapalı olması, Türkiye’ye çok sayıda insanın geri dönmüş olması nedeniyle siftah yapmadan kapatıyoruz. Hatta bazı gün hiç açmıyoruz. Dükkânlarımızın giderlerini karşılayabilmek için ailemden destek alarak ayakta durmaya çalışıyorum. Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. Çeklerimiz geri dönüyor, tüccarları ödemekte zorlanıyoruz.”

Baki Direkçi:

“Yıllardır Bandabuliya’da esnafım ve ilk kez işlerin bu kadar düştüğünü söyleyebilirim. Akmasa da damlıyor ve şükrederek işyerimizi açmaya devam ediyoruz. Coronavirüs öncesinde bir nebze de olsa bu bölgelerde bir hareketlilik vardı ancak şu an insan sayısı yok denecek kadar az. İnsanlardaki endişe, pahalılık ve salgın işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapalı olması, çok sayıda Türkiyeli çalışanın geri dönmesi, turist ve öğrencilerin olmaması bu bölgedeki hareketliliği ciddi anlamda bitirdi.”