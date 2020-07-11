Özuslu: Hükümet, Diyalog TV’nin kapatılmasına seyirci kaldı 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), bir yandan Corona virüsü tehdidi, diğer yandan derinleşen sosyo-ekonomik sorunlar ve medya sektörü ile basın emekçilerinin yaşadığı olumsuzluklar yüzünden 11 Temmuz Kıbrıs Türk Basın Günü’nün buruk şekilde karşılandığını bildirdi.

11 Temmuz Kıbrıs Türk Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan KTGB Başkanı Sami Özuslu,

Hükümeti “Diyalog TV’nin TÜRKSAT uydusu üzerinden yaptığı yayınların Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından durdurulmasına seyirci kalmakla” eleştirdi.

Özuslu, KKTC’nin kendi TV’lerini izleyiciye ulaştıracak bir mecraya sahip olmamasını da “kabul edilemez bir vizyonsuzluk” diye niteledi.

Sami Özuslu, KTGB’nin başta basın özgürlüğü olmak üzere medya alanıyla ilgili her konuda görüş ve öneri üretip bunu toplumla paylaşmaya, her platformda katkı koymaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Foto: SAMİ ÖZUSLU (ARŞİV)

