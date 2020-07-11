Ankara’ya mesaj gönderdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Türkiye’nin faaliyetlerinden rahatsız olduklarını söyledi.

Alithia gazetesi “ABD Türkiye’nin Faaliyetlerinden Endişeli” başlıklı haberinde Palmer’in açıklamalarına yer verdi. Gazete, Palmer’in dün Yunan gazetecilere yönelik düzenlediği basın toplantısında, “Kıbrıs ve Ege açıklarında yaşanan gelişmeler konusunda ülkesinin endişeli olduğunu” dile getirerek, “Türkiye’nin, sondaj girişimleri ve Libya makamlarıyla ortak görüş memorandumu eylemlerinin bölge istikrarına katkı koymayan eylemler olduğunu düşündüklerini Ankara’ya net bir biçimde ilettiklerini” söylediğini aktardı.

Habere göre Palmer, “Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenin sağlanmasına bağlı olduklarını, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de bu çabayı destekleyen bir ortakları olduğunu” belirterek, “ABD’nin yeni Akdeniz politikasının, istikrar ve refahın sağlanması için Kıbrıs Cumhuriyeti gibi temel ortaklarla ilişkilerin güçlendirilmesini öngördüğünü” vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın IMET’e dahil edilmesinin ABD’nin Kıbrıs sorunu politikasını değiştirmediğini ve IMET çerçevesindeki faaliyetlerin çözüm konularını etkilemeyeceğini iddia eden Palmer, “Adanın, Kıbrıs halkının daha barışçıl ve refah içerisinde bir geleceği sahip olması için en iyi fırsat olduğuna inandığımız iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde yeniden birleşmesi ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Palmer, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırması konusundaki bir soruya, “konu üzerinde çalışmayı sürdürdükleri ve şu anda açıklayabileceği yeni bir gelişme olmadığı” yanıtını verirken ülkesinin Doğu Akdeniz’deki işbirliklerine bağlı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Palmer, Güney Kıbrıs ve “müttefiklerimi” şeklinde nitelendirdiği Türkiye, Yunanistan, İsrail ve bölgedeki diğer ülkelerle mevcut işbirliğini ilerletme ve güçlendirme niyetlerinin sürdüğünü de dile getirdi.