Lions Kulübü Başkan ve yöneticileri Diyalog'u kutladı 

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü 2020 -2021 dönem başkanı Rezan Şekerzade ve Girne Vatan Lions Kulübü başkanı Mukaddes Turan ile yöneticileri, 11 Temmuz Basın günü nedeniyle Diyalog Medya Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Akar’ı ziyaret etti.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade, 13 Lions kulübü adına, Diyalog çalışanlarının basın gününü kutlarken “Doğru haberin adresi olduğunu için sizleri kutluyoruz” diyerek şunları kaydetti:

“ Diyalog TV’nin kapatılmış olması ülkede çok önemli ve büyük bir kayıp oldu. Umarız en kısa sürede tekrardan ekranlarda sizleri görebiliriz. Doğru haber verdiğiniz için tercih edilen ve beğenilerek takip edilen bir yayın kurumusunuz. Sizlerin ve tüm basın mensuplarının basın günlerini kutlar çalışmalarınızda başarının devamını dileriz.”

Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Mukaddes Turan da, Diyalog Medya’nın desteğine teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Yıllarca Lions Kulüplerinin çalışmalarını kamuoyuna duyurdunuz. Bu çalışmalarımızı topluma duyurduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizin nezdinizde de tüm çalışan emekçilerinizin basın gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Her zaman halkın en doğru ve en hızlı haberi alması için canla başla çalışan emekçilerinize çok teşekkür ederiz.”

Reşat Akar: Sesimizi kısamazlar

Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar da, kendisine çiçek takdim eden Lions kulüplerinin başkan ve yöneticilerine teşekkür ederek, özetle şunları kaydetti:

“Yardımlaşma ve dayanışma çok önemlidir ve insanlarımızın bu ruhu geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle yaşanan bu pandemi sürecinde yardımlaşma ve dayanışma ruhunun daha da fazla gelişmesi önemlidir. Diyalog TV’nin kapatılması KKTC basın tarihinde bir ilk olmuştur. Bizlerden rahatsız olan belirli bir çevre bazı siyasileri de kullanarak böyle bir girişim yaptı. Yapılan bu girişimle bir sonuç aldılar ancak geçici bir sonuç olacaktır. Önümüzdeki günlerde bıraktığımız yerden yolumuza devam edeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020, 10:48