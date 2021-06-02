Davetliler dinledi

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi, dün toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Komite’nin gündeminde bulunan konulara ilişkin davetliler dinlendi.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.



Komite toplantısında, davetli olarak, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin de hazır bulundu.Komite, konu üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.