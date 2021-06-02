Sorunlar dağ gibi

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Ercan Havaalanı, Gazimağusa ve Uluslararası Taksiciler Birliği, yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak.

Saat 11.00’de başlayacak eylemde, örgütler, sektörlerindeki sorunlara çözüm talep edecek.

KTEZO’da dün sabah düzenlenen basın toplantısında, yarınki eylem konusunda KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile KTEZO Başkanı Mahmut Kanber birer konuşma yaptı.

Tulga: Ay sonu hiç gelmedi

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga konuşmasında, geçen sene pandeminin başlamasının ardından 14 Mart’tan beri ay sonunun kendileri için hiç gelmediğini söyledi.

Kapadıktan sonra sorunların büyüdükçe büyüdüğünü dile getiren Tulga, birliklerle bir araya gelerek ileriki süreçte yeniden ayağa kalmak için mücadele edeceklerini kaydetti.

Kanber: Pandemiden etkilendik



KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de konuşmasında, pandemiden en çok etkilenen kesimlerden birinin de öğrenciye bağlı sektörler, yurtlar ve buna bağlı esnaf grupları olduğunu belirtti.Tüm dünyada pandemi pozitif anlamda yoluna girerken ülkede planlamaya yeni girilmesinin zaman kaybı olduğuna dikkat çeken Kanber, yükseköğretim ve turizmde, kara kapıları ve hava kapılarının açılmasındaki geç kalınmış planlamadan dolayı esnafın zarara uğratıldığını söyledi.

Eylem planı açıklandı

Konuşmaların ardından eylem plan ve güzergahı açıklandı.

Eylem için Çarşamba saat 16.00’da Başbakanlık önünde alan düzenlemesi yapılacağı ve eyleme Lefkoşa dışındaki bölgelerden hareket edeceklerin 09.00’da hareket edeceği belirtildi.

Eylem için Girne’de Hirondel kavşağı - Lefkoşa istikameti (Anadolu Otel Önü), Lefke/Güzelyurt’ta Lefke Avrupa Üniversitesi çıkışı, Güzelyurt’ta terminal, Gazimağusa’da City Mall karşısı Lefkoşa yol boyu, Lefkoşa’da ise KTEZO’da ve Otobüs Terminali önünde toplanılacak.