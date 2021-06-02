Hasat raporu

Cypfruvex Hasat Sonu Töreni, Cypfruvex Kalkanlı tesislerinde düzenlendi. Cypfruvex’in bu yıl 115 bin ton civarında ürün hasat ederek, 60 Milyon TL civarında ciro yaptığı paylaşıldı.

Törene Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yanısıra, Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Cypfruvex çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, sırasıyla Cypfruvex çalışanları adına Sibel Akın, Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Başbakan Ersan Saner konuşma yaptı. Solo folklor gösterisinin de yer aldığı tören, kapanış kokteyli ile son buldu.

Redif: Ürünü dalında bırakmadık

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, Cypfruvex’in bu yıla çok iyi başladığını ancak pandemi ile ilgili gelişen şartlar ve lojistik sıkıntılar ürünün dalında kalma riskini doğurduğunu anlatarak, “Ancak Yönetimimizin, Bakanımızın ve Başbakanımızın destekleri, yerinde kararları ve çalışanların işbirliği ile bu ürünü dalında bırakmadık” dedi.

Cypfruvex’in 26 Milyon TL kapitali ve 13 Milyon 700 Bin TL borcu olduğu bilgisini aktaran Redif, bu yıl 60 milyonluk ciro yapıldığını ve bu ciro ile Cypfruvex’in artıya geçeceğini vurguladı.

Şanlıdağ: Kararlı duruş sergiledik



Pandeminin ciddi sorunları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, Hükümetin cesur ve kararlı bir şekilde narenciyenin ve tarımın devam edebilmesi yönünde duruş ortaya koymasının bugün gelinen noktanın ciddi bir unsuru olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu: Tarım, alın teri demek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu “Güzelyurt bugün ekonomimizin can damarı ve gelecekte de belki de merkezi olacaktır” dedi.

Hükümetler tarıma ne kadar değer verirse versin üretim yapamayacağını, tarımın alın teri demek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, gelecek nesillerin ve emekçilerin hakkını yedirmeden, dirayetli kararlarla, daha çağdaş bir anlayışla Cypfruvex’i geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Saner: Ürünler dünya ile buluşmalı

Başbakan Ersan Saner, pandemi koşullarının tüm dünyaya, üretmeyen toplumların tükenmeye mahkum olacağı gerçeğini öğrettiğini vurgulayarak, bu gerçekten hareketle üretime çok ciddi katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Sarı altın olarak nitelenen narenciyenin hasat sonu ile birlikte, Güzelyurt bölgesinde yetiştirilen ürünlerin dünya piyasası ile buluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Saner, “Gerek Cypfruvex gerek Toprak Ürünü Kurumu gerekse Süt Ürünü Kurumumuzda bir politika belirlemekteyiz. Fiyat belirleme politikalarımızla marketi regüle ederek üreticimizin alın terinin yerde kalmamasını sağlamak bizler için en temel hedeftir” ifadelerini kullandı.