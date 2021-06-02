En genci 26 yaşında

Rum Meclisi’ne 20 yeni kişinin girdiği, en gencinin 26 yaşında olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, meclise giren yeni kişilerin Lefkoşa bölgesinden; Hristods Hristofidis(AKEL), Alekos Trifonidis(DİPA), Hrisis Pantelidis(DİKO), Aleksandra Attalidu (Ekologlar); Limasol bölgesinden Marina Nikolau(AKEL), Fotini Çiridu (DİSİ), Nikos Sikas (DİSİ), Stavros Papudiris (Ekologlar) ; “Mağusa bölgesinden Yorgos Kukumas(AKEL), Mihalis Yiakumi(DİPA), Hristos Senekis (DİKO), Nikos Yeorgiu (DİSİ); Larnaka bölgesinden Prodromos Alembritis (DİSİ), Sotiris Yoannu (ELAM), Andreas Apostolu (EDEK); Baf bölgesinden Valentino Fakontis (AKEL)Hrisanthos Savvidis (DİKO), Haralambos Pazaros (DİSİ), sözde “Girne bölgesinden” Hristos Hristofyas (AKEL) ve Rita Theodoru Superman (DİSİ) şeklinde olduğunu yazdı.

Hristofyas’ın oğlu da seçildi



Alithia gazetesi, meclise, önceki dönemde milletvekili olan kişilerin çocuklarının da girdiğini yazdı.

Gazete bu kişilerin, Rum Yönetimi eski Başkanı ve eski Meclis Başkanı Dimitris Hristofyas’ın oğlu Hristos Hristofyas, DİSİ eski Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun oğlu Nikos Yeorgiu ve son seçimlerde adaylığını koymayan AKEL Milletvekili Skevi Kukuma’nın oğlu Yorgos Kukumas olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi meclise giren kadın milletvekili sayısının 8 olduğuna dikkati çektiler.



Bu sayının bir önceki meclise göre 3 vekil daha az olduğunu yazan gazete seçilen 4 kadın milletvekilinin DİSİ’den olduğunu belirtti.Politis gazetesi, seçimlerin ardından oluşan yeni meclisteki yaşların yenilendiğini görüldüğünü, bir çok milletvekilinin 30-40 yaş arasında olduğunu belirtti.Gazete meclisin daha çok avukatlar, ekonomistler ve muhasebecilerden oluştuğunu yazdı.

Çoğu hukukçu

Seçilen kişilerin biyografilerine bakıldığı zaman 13 kişinin hukuk, 9 kişinin finans ya da muhasebe, 7 kişinin siyasi bilimler, 5 kişinin kamu yönetimi, 2 kişinin sosyal bilimler, 4 kişinin eğitim bilimleri, 3 kişinin gazetecilik, 3 kişinin inşaat mühendisliği, 3 kişinin ise elektrik mühendisliği mezunu olduğunu yazan gazete vekiller arasında doktor ve başka mesleklerden kişilerin bulunduğunu da belirtti.

Alithia gazetes, Rum Meclisi’ne seçilen en genç milletvekilinin 26 yaşındaki ELAM Larnaka Milletvekili Sotiris Yoannu’nun oluğunu yazdı.

Gazete 1960 yılından bu yana seçilen en genç milletvekillerinin 27 yaşında seçilen Nikos Koşis ile Petros Stilyanu’nun olduğunu da anımsattı.

Gazete, 1995 yılında Larnaka’da doğan Yoannu’nun öğrencilik yıllarından itibaren ulusal ve toplumsal konulara büyük ilgi gösterdiğini, 2010 yılında ELAM’a girdiğini, burada Gençlik Cephesi başkanlığı yaptığını, şu anda ise partinin basın sözcülüğü vekilliğini yürüttüğünü yazdı.