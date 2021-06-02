Bir umut var

KKTC makamları Kutlu Adalı cinayeti konusunda sessizliğini korurken, Türkiye’de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Dün gündeme düşen bu haber KKTC’de geniş yankı uyandırdı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine,

dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara



başlanmıştır."

Özersay: Takibi bırakmayacağız

Türkiye’den gelen haberi değerlendiren Halkın partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bir süre önce polis genel müdürlüğüne giderek Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker’in iddiaları konusunda soruşturma açılması talebinde bulunduklarını belirterek “Türkiye’de soruşturma başlatıldı ama var olan dosyanın ilerletilmesi için hükümete önerdiğimiz adli yardımlaşma anlaşması çerçevesinde Türkiye’den bir yardım, bilgi, ifade talep edilip edilmediği halen kamuoyuyla paylaşılmadı” dedi.

Özersay, tv2020’de Günden Özel programına bağlanarak, Türkiye’de Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kıbrıslı Türk gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatması hakkında konuştu. Devlet olarak yapmamız gerekeni, Türkiye Cumhuriyeti yaptı, bizimkiler uyudu” diyen Özersay, suçun KKTC’de işlendiğini, KKTC vatandaşı gazetecinin cinayete kurban gittiğini belirterek, “Bizim devletimizin önce hareket etmesi gerekirken, Türkiye bizden önce soruşturma açıyor” dedi.

Adalı cinayetine ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in açıklamalarına bakıldığında, yuvarlak ifadeler kullanıldığını anımsatan Özersay, “İtirafların iddia olduğuna dair ifadeler kullanıldı. Gerekirse gereken yapılır dendi. Kardeşim bunlar iddia falan değil. İtiraflar var” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı açıklamasında “Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildiğini anımsatan Özersay, “Demek ki itiraf niteliğindeki ifadeler iddiadan ibaret değil” diye konuştu.

Hükümetin bir hafta önce yapması geren girişimi Türkiye’nin yapması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Özersay, “Gerçekten üzgünüm. Hükümete doğru olanı tarif ancak kollarını kıpırdatmadılar bile. Bu devleti bir kez daha mahcup ettiler” dedi.