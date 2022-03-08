Devamı bu gece 

Türkiye Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), dün geceden itibaren benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıta bu gece de zam gelmesi bekleniyor.

Yapılacak zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 19,23 liraya; Ankara’da 19,33 liraya ve İzmir’de ise 19,36 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 21,18 liraya, Ankara’da 21,29 liraya ve İzmir’de 21,3 liraya çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 10:51