Seçim zorladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı.

Genel Kurul toplantısı, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci başkanlığında saat 14.00’te başladı.

Meclis başkanlığı için tek aday olan UBP Lefkoşa Milletvekili Töre için Cumhuriyet Meclisi’nde beş kez sandık kuruldu. Son oylamada, 27 kabul, 21 ret, 2 geçersiz oy kullanıldı. Bu sonuca göre Zorlu Töre, Meclis Başkanlığı’na seçildi.

Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle toplanan, dört turda Meclis Başkanlığı için aranan salt çoğunluğun bulunamaması nedeniyle oturuma 10 dakika ara verilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeniden toplandı ve 5’inci kez sandık kuruldu. 5 turda gerçekleşen seçimin tamamlanması, 1 buçuk saat sürdü.

Seçim sırasında Cumhuriyet Meclisi’ne başkanlık eden CTP milletvekili Ceyhun Birinci, milletvekillerini telefonla seçim kabinine girmemeleri konusunda uyardı. Zaman zaman bu konuda sözlü atışma da oldu.

Seçimi kazanan Zorlu Töre, milletvekillerine hitaben teşekkür konuşması yaptı. Töre, “KKTC’nin simgesi olan Cumhuriyet Meclisi’nin başkanlığına seçilmek benim için şereflerin en büyüğüdür” dedi.

Devletin varlığını ve bağımsızlığını, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini Meclis Başkanı olduğu sürece savunacağını söyleyen Töre, “Devlet kutsaldır. Bu devletin yüce bir Meclisi vardır. Bu yüce Meclis Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meclisidir” şeklinde konuştu.

Başkan yardımcısı Özdenefe

Töre’nin konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’na CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçildi.

Meclis Genel Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı için yapılan ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçime gidildi. İkinci turda 49 vekil oy kullandı. Özdenefe, 28 kabul, 18 ret, 1 çekimser ve 2 geçersiz oy aldı.

28 kabul oyuyla Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Fazilet Özdenefe teşekkür konuşmasında, “Meclis her şeyden önce demokrasinin evidir, demokrasiyi savunmak da bütün vekillerin görevidir. Meclis kişilerin değil, halkındır. Bu halk, demokrasisini de Meclisini de savunur. Bundan kimsesinin endişesi olmasın” dedi.

Özdenefe, Kıbrıs Türk toplumunun demokrasisini, hak ve çıkarlarını savunmanın kimsenin tekelinde olmadığını da kaydetti.

Özdenefe, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik anlamada sıkıntılı günlerden geçtiğini belirterek bu bilinçle, halkın korunmasını, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesini sağlayacak yasama ve denetleme faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürmesi için üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

AKPA temsilcileri belirlendi

Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) ile Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Kıbrıslı Türkleri temsil edecek milletvekilleri belirlendi.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Divanı’nın AKPA toplantılarına UBP’yi temsilen Girne Milletvekili Özdemir Berova ile CTP’yi temsilen Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’ın üye olarak görevlendirilmesine ilişkin kararı oy birliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Divanı’nın Avrupa Parlamentosu toplantılarına Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen UBP Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ile CTP Girne Milletvekili Fikri Toros’un sürekli heyet üyesi olarak katılmalarına ilişkin kararı da oy birliği ile kabul edildi.

Grup başkan vekilleri

Ardından, UBP ile CTP grup başkanlıklarının, grup başkan vekillerine ilişkin tezkereleri okundu.

Buna göre, UBP Meclis grubunun grup başkan vekilliklerine Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ile Girne Milletvekili Özdemir Berova getirilirken, CTP Meclis grubunun grup başkan vekilliklerine Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar ile Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali getirildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 11:05