Böyle mi olmalı

Hüseyin ÇİÇEK

İki yıl önce ‘Dünya Kadınlar Günü’ olan 8 Mart’ta bir çocuk annesi Elif Lort’u 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik’in yargı süreci hala başlamadı. Cezaevinde tutuklu bulunan Çelik’in iki yıllık sürede yargılanmaması, Elif Lort’un acılı ailesini üzerken, yargıdaki bu gecikmenin ‘pandemi sürecindeki uygulama’ ve ‘davalardaki artıştan’ kaynaklandığı öğrenildi.

Aile adaleti bekliyor

Girne’de 2020 yılında meydana gelen olayda 8 Dünya kadınlar Günü’ne vahşice katledilen Elif Lort’un ailesinin acısı dinmiyor. Kızlarını cinayete kurban veren aile, dört gözle katil zanlısı Abdullah Çelik’in yargılanmasını bekliyor. Ailenin acısı her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tazelenilen, yargı sürecinin yakında zamanda başlayacağı öğrenildi.

Pandemi nedeniyle davalarda aksama olması, mahkemelerin yükünün artması yargı sürecinin yavaş ilerlemesine neden olurken, bu ay içerisinde duruşmalara başlanacağı bilgisi elde edildi.

Adaletin en erken zamanda tecelli etmesini dileyen aile, kızlarını katleden sanığın cezasının bulmasıyla acılarının bir nebze olsun dineceğini ifade etti.

Olayın geçmişi

Afyon’dan KKTC’ye gelen ve pideci yanında çalışmaya başlayan Abdullah Çelik’in, Elif Lort ile kısa süreli ilişkisi olmuştu. Lort’un ilişkiyi sonlandırma kararı almasından sonra Abdullah Çelik, deliye dönmüştü.

Çelik, 8 Mart 2020 tarihinde yanına 24 santimlik ekmek bıçağını alarak Girne’de Lort’un yaşadığı apartmanın önünde pusuya yatmıştı. Olay esnasında 41 promil alkollü olduğu da tespit edilen sanık, konuşmak için dışarıya çağırdığı Elif Lort’u evinin önünde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 11 kez bıçaklamıştı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Elif Lort hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan sanık, kısa sürede yakalanmış, cinayet silahı olan bıçak da bulunarak emare alınmıştı. Sanık, soruşturmanın ardından 27 Mart 2020 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.





Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 11:05