İstihdam oranı yüzde 30

İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Kadın İstatistiklerini’ açıkladı.

Kuzey Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 54’ünü erkeklerin, yüzde 46’sını kadınların oluşturduğu, evlilik yaşının yükseldiği ortaya kondu. İstihdam oranının ülkedeki erkeklerde yüzde 49, iken, kadınlarda bu oranın yüzde 30,4 olarak hesaplandığı ifade edildi.

İstatistiklere göre; 2016 yılında evlenen çiftlerin sayısı bin 204 iken, 202’de yılında yüzde 21’lik bir azalış ile 951’e düştü. Boşanmalarda ise son beş yıllık sürede bir değişim görülmediği belirtildi.

Kadınlar daha uzun yaşıyor

İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, kadının, “toplum içindeki yerinin belirlenmesi ve sosyo-ekonomik kalkınma içinde kadının katkısının güçlendirilmesi amacıyla üretilecek politikalara ışık tutması için” kurum tarafından üretilen bazı kadın istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı.

2020 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 80 yıl, kadınlarda 83,5 yıl olarak hesaplandı. 2020 yılı için ortanca yaş erkeklerde 29,3 kadınlarda ise 33,1 olarak gerçekleşti. Açıklamada, “genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamaktadır” denildi.

Evlenme yaşı yükseldi

Ülkede, kadınlardaki ortalama evlenme yaşının gittikçe yükseldiğine işaret edilen açıklamada, “Kadınlarımızın önceki yıllara oranla daha eğitimli olmaları, eğitim süresinin uzayıp evlilik süresinin gecikmesinde bir sebep olabileceği gibi çeşitli nedenlerle değişen bakış açıları da evlilik yaşlarının yükselmesinde belirleyici olabilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Evlenen sayısı da azaldı

Açıklamada, 2016 yılında evlenen çiftlerin sayısı bin 204 iken bu sayının 2020 yılında yüzde 21’lik bir azalış ile 951’e düştüğü, boşanmalarda ise beş yıllık sürede bir değişim görülmediğine işaret edildi.

2020 yılında gerçekleşen toplam bin 503 ölümden 643’ü kadın 860’ı ise erkek oldu.

Ülkede 2020 yılında gerçekleşen toplam kadın ölümlerinin yüzde 52,4’ünün dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, çalışma çağındaki kadın nüfusa da dikkat çekildi ve “KKTC’de kadın nüfusunun yüzde 74,1’i çalışma çağındaki nüfus olan 15-64 yaş grubu içinde yer almaktadır” denildi.

İş yaşamında erkekler kadınlarda önde

İstihdam oranının ülkedeki erkeklerde yüzde 49, iken, kadınlarda bu oranın yüzde 30,4 olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, bunun da kadınların istihdama, erkeklere oranla daha az katılabildiğini gösterdiğine işaret edildi.

2021 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 56,2’sini (175 bin 94 kişi) işgücüne dahil olmayanların oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “İşgücüne dahil olmayan nüfusun yüzde 54,3’ü kadınlardan oluşmaktadır. İşgücüne dahil olmayan kadın nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, ev hanımları yüzde 35 ile en büyük paya sahiptir. Bunu yüzde 26 ile öğrenciler, yüzde 14 ile emekliler ve yüzde 10 ile çalışamaz halde olanlar takip etmektedir” denildi.

İstihdam edilen kadınların yüzde 90,8 ile en çok hizmetler sektöründe yer alırken, yüzde 1,7 ile en az inşaat sektöründe çalıştıkları belirtildi. Kadınların yüzde 84,7’sinin ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 13,1’inin kendi hesabına ve işveren, yüzde 2,2’sinin ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı kaydedildi.