‘Belediyeme dokunma’

Ömer KADİROĞLU

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘belediye sayısını azaltma’ girişimiyle Dikmen Belediyesi’nin de kapatılması hedefine Dikmenliler tepki koydu. Dün sabah saat 10.00’da Dikmen köy meydanında toplanan belediye çalışanları ve dikmen belediyesinden hizmet alan 11 köyün sakinleri “Belediyemizi kapattırmayız” sloganı ile Dikmen köy meydanında toplandı. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla bir araya gelen vatandaşlar basın açıklamasının okunması sonrasında olaysız bir şekilde dağıldı. Konu ile ilgili basın açıklamasını okuyan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi'nin hem mali, hem de hizmet yönünden iyi durumda olduğunu belirterek, belediyelerini kapattırmayacaklarını söyledi. Başbakan Faiz Sucuoğlu ile bir görüşme talep edeceklerini söyleyen Çelebi “karardan vazgeçilmezse daha büyük eylemler yapacağız” dedi.