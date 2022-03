Haklar hatırlatılacak

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği mücadelenin başlangıcını simgeleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada ve ülkede kutlanıyor.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak da isimlendirilen gün nedeniyle, çoğu siyasi parti, kişilik, sivil toplum örgütü ve tarafından yayımlanan mesajlarda kadınların sorunları ve talepleri ve hakları dile getirilirken, bugün ülkede günün anlam ve önemine dair birçok etkinlik düzenlenecek.

129 kadın işçi yanarak can verdi

8 Mart 1857’de New York’ta 40 bin dokuma işçisi kadın insani çalışma şartlarına sahip olmadıkları gerekçesiyle grev yapma kararı aldı.

Grevin yayılmasında korkan patron, grevi bastırmak için fabrikanın kapılarına kilit vurdu ve fabrika içerisinde başlayan şüpheli bir yangın sonucunda, 129 işçi kadının hayatını kaybetti.

Bu işçilerin mücadelesi ve cenazelerine binlerce kişinin katılması, emekçi kadın mücadelesinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

1908 yılında ise, New York kentinde binlerce kadın fazla çalışma saatlerini protesto etmek ve seçme hakkı almak için “Ekmek ve Gül” sloganı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Ekmek emeği, gül ise güzel bir yaşamı temsil ettiği için simge olarak seçilen yürüyüşün yıl dönümü, ilerleyen yıllarda da Amerika’da kutlanmaya devam etti.

İskele Belediyesinden anlamlı uygulama

İskele Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın personele bugün 12.30’dan itibaren idari izin verdiğini duyurdu.

6 eğitim sendikasından ortak açıklama

KKTC ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi’ne (ETUCE) üye 6 eğitim sendikası, hayatın her alanında cinsiyet eşitliği bilincini sağlayacak ve geliştirecek adımların atılması, gelecek nesillerin eşitlik, demokrasi, adalet, karşılıklı kabul ve uzlaşma değerleriyle yaşaması için ortak mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

ETUCE’ye üye 6 eğitim sendikası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya imza atan örgütler şöyle:

“KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜ-SEN, OLTEK”

Tatar: Buruk kutluyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hedeflerinin kadınlarla birlikte çok daha güçlü bir KKTC yaratmak olduğunu vurguladı.

Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu günü Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde devam eden savaşların gölgesinde buruk bir şekilde kutladıklarını kaydetti.

Sucuoğlu: Fedakarlığın simgesi…

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu, toplumsal yaşamın her kademesinde her zaman önemli roller üstlenen kadınların, fedakârlığın, özverinin, mukavemetin, dayanışmanın yegâne simgesi haline geldiğini belirtti.

Sucuoğlu mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, insan hakları ve eşitlik temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilerek, ekonomik, siyasi ve sosyal başarıları için farkındalık yaratmak amacıyla BM tarafından belirlendiği kaydetti.

Kimler mesaj yayınladı?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Maliye Bakanı Sunat Atun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri İlke Olgun, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Yonca Morris, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Gıda Mühendisleri Odası (GMO), Girne Düşünce Derneği, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, Feminist Atölye aktivistleri birer mesaj yayınladı.