Sevenleri uğurladı

Gönyeli’ye 34 yıl boyunca hizmet veren ‘Efsane Muhtar’ Selçuk Amcaoğlu (89) dün son yolcuğuna uğurlandı. Gönyeli’deki evinde önceki gün yaşamını yitiren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun babası, eski mücahit ve mukavemetçilerden Selçuk Amcaoğlu için Gönyeli Spor Kulübü’nde tören düzenlendi. Törene Selçuk Amcaoğlu’nun ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı siyasi isimler ve Gönyeli sakinleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, “Selçuk Amcaoğlu, Kıbrıs Türk halkının esenliği ve bu topraklarda var olabilmesi için mücadele etmiş bir halk insanıydı.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Gönyeli’ye ve ülkeye uzun yıllar hizmet vermiş olan değerli insan Selçuk Amcaoğlu’nun vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve Gönyeli halkına başsağlığı diledi.

6 çocuk babası, 13 torun sahibiydi

Gönyeli Spor Kulübü’nde düzenlenen törenin ardından Selçuk Amcaoğlu’nun cenazesi saat 11.00’de Gönyeli Kabristanlığı’nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Selçuk Amcaoğlu, 1937 yılında Gönyeli’de doğdu. Selçuk Amcaoğlu, eşi Fatma Amcaoğlu’nu dört yıl önce kaybetmişti. Altı çocuk ve 13 torun sahibi olan Selçuk eski bakanlardan Ali Çetin Amcaoğlu’nun ve 1974 şehitlerinden Hüseyin Amcaoğlu’nun ağabeyiydi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 11:06