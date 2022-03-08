Destek sözü verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Akdoğan’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Açıklamaya göre, Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla eşi Sibel Tatar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Akdoğan’da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sibel Tatar’ın öncülüğünde yapılan çalışmaların bütün kadınlara hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasetin içinde yıllardan beri halkla iç içe olduğunu söyleyerek eşi Sibel Tatar’la birlikte böylesine anlamlı etkinliklere katılmanın kendisi için çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Sibel Tatar da konuşmasında, böylesine anlamlı bir günde çok güzel bir amaç için Akdoğan’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek ülkede kendi emeğiyle üreten kadınların var olduğunu, kooperatifleşmenin çok önemli olduğunu dile getirdi. Sibel Tatar, kadınların el emeği ile hazırladığı ürünlerin maddi olarak da geri dönüşümünü almaları gerektiğini ve bu konuda üzerine düşen görev ne ise yapacağını ifade etti.

Kadın örgütleri ağının oluşmasındaki en büyük sebebin de kadının ekonomik özgürlüğü olduğunu dile getiren Sibel Tatar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile 8 Mart Salı günü sosyal medya ağlarında ve kamu spotuyla kadınların bilgilendirileceği bir dizi eğitimler ağının oluşturulduğunu ifade ederek kadınların, genç kızların çalışmak istediğini fakat nerede ve ne iş yapacağını bilemeyebileceğini söyleyerek bu ağın da bu konuyla ilgili, çalışmak isteyen kadınlara yardım etmek ve eğitim vermek amacını taşıdığını dile getirdi.