Doğru karar

Türkiye Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar kuru ve altın fiyatları sert düştü. TCMB 'Yüzde 5 enflasyon hedefi doğrultusunda' sıkılaşma adımlarını güçlendirdi. Merkez, 750 baz puan faiz artırımına giderken, dolar/TL yüzde 5'in üzerinde değer kaybına uğradı. Dolar kuru ve ons altın ile yön bulan altın gram fiyatı da 130 TL birden düşüş kaydetti. Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çekti ve ciddi bir artışa gitti. Merkez Bankası 'Yüzde 5' enflasyon hedefi doğrultusunda bu kararı aldığını vurgularken enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi. Faiz kararı sonrasında dolar/TL yüzde 2 civarında değer kaybederken, buradan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın da gevşedi. Ancak bu piyasaların ilk tepkisi oldu. Bundan sonra düşüş yüzde 5'i aştı