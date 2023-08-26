‘Tek dertleri koltuk’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 3 ayda şahit olduklarımız, muhalefetin içler acısı perişan halini gözler önüne sermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitesinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Dertlerinize derman üretecek yine biziz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'e gitti. Erdoğan, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'ndan helikopterle Bitlis Eren Üniversitesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış törenine katılmak üzere Eren Tekstil önündeki tören alanına geçti.

Eren Tekstil ve BETAV Bal Paketleme tesislerinin toplu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirdi.

Erdoğan, “Son 3 ayda şahit olduklarımız muhalefetin içler acısı perişan halini gözler önüne sermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitesinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Dertlerinize derman üretecek yine biziz” dedi.

Erdoğan, 12,5 milyar lirayı bulan kamu ve özel sektör yatımlarının açılışını yaptıklarını vurgulayarak, “Bu yatırımlar arasında İl Özel İdaremizden Belediyemize, Milli Eğitimden, Müftülüğe, Karayollarından, Devlet Su İşlerine kadar tüm kurumlarımızın hizmet ve projeleri bulunuyor. Böylece kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmeti bugün resmen Bitlis’imizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Ayrıca Bitlis Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmi açılışını yapıyoruz” dedi.

‘3 bin 600 den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır'

Yapılan yatırımlarla birlikte yaklaşık 3 bin 600 kişinin iş imkanına kavuşacağını belirten Erdoğan, “Özellikte tekstil alanında Bitlis tüm bölgenin üretim merkezi haline geliyor. Toplam yatırım miktarı 4,5 milyarı geçen 12 üretim tesisimizi de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarımız sayesinde 3 bin 600 den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. İş dünyasına hep yeter ki siz üretin yeter ki çalışın yatırım yapın biz sizi asla yalnız bırakmayız. Bu sözümüzün gereğini he zaman yaptık yapamaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlara ve fabrikalara yenileri eklenecektir” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023, 09:23