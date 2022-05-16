Dolar değer kazandı



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 1,61 kayıpla 2.419,23 puandan tamamladı. Doların satış fiyatı yüzde 3,47 değer kazandı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.361,77 puanı, en yüksek 2.500,89 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,62 azalışla 2.283,07 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,84 düşüşle 4.260,55 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,01 kayıpla 1.734,00 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,87 azalışla 2.697,72 puana geriledi.

Qua Granite en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 27,94 ile Qua Granite oldu. Qua Granite’yi, yüzde 18,89 ile Kızılbük GYO, yüzde 14,81 ile GSD Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,70 ile Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 13,64 ile Deva Holding ve yüzde 13,03 ile Esenboğa Elektrik şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 114 milyar 240 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 98 milyar 956 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 97 milyar 987 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,33 azalışla 901,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,33 kayıpla 6 bin 40 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 3,47 değer kazanarak 15,4700 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,35 artışla 16,0350 lira oldu.

Yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,69 ile Ak Portföy İkinci Değişken Fon oldu. Garanti Em. Hay. Değ. EYF ise yüzde 2,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. En fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 20,83 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu. Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF ise yüzde 7,49'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 09:47